Pier Paolo Marino ha parlato del futuro di Lazar Samardzic e ha sottolineato che lo vedrebbe bene con la maglia della Juventus

A TvPlay, Pier Paolo Marino si è soffermato sul futuro di Lazar Samardzic.

PAROLE – «E’ un ragazzo giovane, serio e e maturo rispetto all’età che ha. Non sono convintissimo che entro domani sera non possano esserci novità ma se dovesse restare saprà reagire bene come ha fatto nella partita col Milan. E’ un professionista esemplare e lo vedrei bene alla Juventus».

