Pietro Lo Monaco, a TvPlay, ha parlato dell’acquisto da parte della Juve di Carlos Alcaraz

PAROLE – «Alcaraz è un ottimo giocatore. Un 2002 ex Racing de Avellaneda, un centrocampista abbastanza completo che può essere utilizzato da interno destro e anche centrale. Ha tutte le qualità per giocare in Italia. Ha fisicità, corsa e tecnica quindi può imporsi nel nostro campionato: la Juventus ha fatto un buon colpo».

ALCARAZ RISORSA NELLA CORSA SCUDETTO – «Questa operazione della Juve nasce da una società che ha difficoltà ad operare e che cerca di fare il possibile con le risorse che ha ora. Non fa di certo pendere la bilancia dalla parte della Juve a discapito dell’Inter, che ha un organico importante. I nerazzurri hanno un centrocampo con pochi rivali in Europa ed è la squadra più strutturata per la corsa allo scudetto. Nonostante ciò è ancora tutto aperto. Domenica c’è una partita molto importante e giocare contro la Juventus impone sempre cautela».

The post Lo Monaco: «Alcaraz può imporsi nel nostro campionato» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG