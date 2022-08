Marino: «Sono inferocito e sbigottito. Rigore insopportabile». Le parole del dirigente dell’Udinese

Pierpaolo Marino a DAZN dopo Milan-Udinese.

Le sue parole: «Più che arrabbiato sono inferocito e sbigottito. Ho fatto tanti anni di calcio soffrendo con squadre con medio piccole o medio grandi. Ho avuto disparità di vedute con Marelli che non so come la pensi, ma le linee guida sono disattese. L’intervento di Mazzoleni al Var è fuori logica. L’arbitro era lì e ha giudicato, i rigorini non devono interessare al Var. Abbiamo fatto un grande inizio di gara nonostante i pronostici, queste decisioni danno un’altra piega alla partita. È un episodio insopportabile, spero in chiarimenti. Le linee guida vengono disattese regolarmente. Io ho chiesto a Marinelli perché fosse andato al Var visto che non era un episodio dubbio. Non capisco. Aveva preso la decisione giusta, così il Var disturba arbitro e partita. Quella decisione ha cambiato l’equilibrio della partita. Ci sentiamo danneggiati ma la chiarezza non arriva mai».

