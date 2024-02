Pierpaolo Marino, ex dirigente dell’Udinese, risponde così ad alcune domande tra mercato e non sulla Juve: le dichiarazioni

Pierpaolo Marino, ex direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato così di Juve a Tuttosport.

SAMARDZIC – «Lo scorso giugno, uno dei miei ultimi atti all’Udinese è stato proprio un incontro con Giuntoli che già lo aveva cercato con il Napoli. Investire su questo ragazzo è come prendere un titolo bancario dal rendimento sicuro. Chi avrà fiducia sarà ripagato. I rischi poi sono tutti degli altri: in questo modo ti rendi conto di quello che hai in casa, il giocatore ha meno pressioni e puoi non riscattarlo trattando il riscatto ad un prezzo più basso. Anche Samardzic rientra in questo esempio: l’Udinese lo ha pagato 4 milioni, lo avesse pagato di più la gente avrebbe voluto vedere gol, assist, tutto subito. Così l’investimento ha meno rischio d’impresa iniziale».

