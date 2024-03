Andrea Marinozzi ha parlato a Sky dopo la partita di Europa League tra Milan e Slavia Praga. Le sue dichiarazioni

Andrea Marinozzi a Sky dopo Milan Slavia Praga.

LEAO – «Quando non riesce ad andare forte in profondità ha capacità di mandare in porta i compagni. Succede sul gol di Giroud, poi sul gol di Pulisic è la sua giocata…Oggi il Milan è mancato, non ha sfruttato la superiorità numerica. Il 4-2 è un buon risultato, sarà un po’ scomoda la trasferta di giovedì».

The post Marinozzi fa i complimenti a Leao dopo Milan Slavia Praga: «Ha questa capacità importante» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG