L’ex centrocampista Giancarlo Marocchi sostiene che diverse circostanze risalenti alla passata stagione hanno cementificato lo spirito di gruppo dei nerazzurri.

Giancarlo Marocchi negli studi di Sky Sport ha parlato di Bologna-Inter ed in generale dei motivi che hanno portato i nerazzurri a giocare molto meglio rispetto al passato. “Il gol da Bastoni a Bisseck la dice lunga sulla perfezione che ha raggiunto questa squadra per il nostro campionato, anche con le rotazioni. Forse a voler trovare il pelo nell’uovo, forse Frattesi avrebbe potuto trovare un po’ più di spazio col Bologna, tanto un gol te lo fa sempre anche se non è ancora al livello dei tre titolari. Il Bologna è fortissimo, l’Inter sembrava voler giocare il giusto perché sa che con l’Atletico non è una passeggiata, l’Inter però fa fatica a fare una partita e pensare ad un’altra. La partita la fa sempre. E occhio che l’Atletico nelle ripartenze è roba grossa”.

Lautaro Martinez-Milan Skriniar-Roberto Gagliardini

Imprevedibilità

“L’Inter ha dieci giocatori di movimento di grande intelligenza, si muovono bene, si smarcano bene. I difensori possono avanzare, i centrocampisti non perdono mai palla. Questo porta a cambiare le squadre avversarie, se vai uomo contro l’uomo contro l’Inter, ti ritrovi che un tuo mediano marca Mkhitaryan che va a fare il difensore e che un tuo attaccante è costretto a marcare Bisseck, non è abituato e prendi gol. Bisogna tornare a fare delle scalate per evitare di prendere gol”.

“Pulizia”

“Ci sono state delle situazioni che aiutano a cambiare il gruppo. L’anno scorso per qualche motivo non hanno voluto lasciar andare via Skriniar e il gruppo è peggiorato. Quest’anno vogliono prendere a tutti i costi Lukaku, non arriva, migliorano le motivazioni”.

