Giancarlo Marocchi, a Sky Sport, ha così parlato dopo Juve Roma.

LE PAROLE – «Devi pensare al contrario. Devi iniziare la partita dove sei già in vantaggio 2-0, provi a far si che vengano isolati i difensori della Juve. Se si difendono con difensori e centrocampisti non arrivi a tirare in porta. Quel dato della Juve è impressionante, va guardato con occhi particolari».

