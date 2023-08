Marocchi ha promosso la prima uscita di Arthur con la maglia della Fiorentina: «Trae vantaggio dal gioco di italiano»

Giancarlo Marocchi promuove Arthur. Intervenuto ieri sera a Sky Sport ha parlato in termini positivi del giocatore in prestito dalla Juve. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Arthur trae vantaggio dal gioco di Italiano. Per un centrocampista centrale avere allenatore Italiano diventa la cosa più semplice al mondo se sai giocare a due tocchi e non a 8 come Ambrabat, bravissimo ma non ideale per Italiano. Quando hai Sarri o Italiano i difensori la passano a lui che sa muoversi bene a 360 gradi. Ha fatto una bella partita».

