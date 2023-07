Domenico Marocchino ha mostrato qualche perplessità nei confronti di Davide Frattesi e del suo possibile arrivo all’Inter

Ai microfoni di Rai Sport, Domenico Marocchino mostra di nutrire dei dubbi sul valore effettivo di Davide Frattesi, calcisticamente parlando, data la sua giovane età. Potrà misurarsi con l’Inter?

LE PAROLE- «Non stiamo parlando di Giancarlo Antognoni, stiamo parlando di un buon giocatore che però deve ancora dimostrare il suo vero valore. Fino ad adesso ha giocato nel Sassuolo, nell’Inter cambia il meccanismo perché c’è una distribuzione del pallone diversa: non è lui il diamante della squadra. A me non dispiace Frattesi, ma a centrocampo nell’Inter non mi sembra ci sia un incontrista che faccia schermo davanti alla difesa. Hakan Calhanoglu è bravo, ma quando ha la palla lui».

L’articolo Marocchino: «Frattesi deve dimostrare ancora! All’Inter…» proviene da Inter News 24.

