A Radio Bianconera, Marocchino si è espresso così sull’episodio di Juve Napoli e il gol annullato a Di Maria.

MAROCCHINO – «Annullare un gol per un presunto fallo di un quarto d’ora prima a ottanta metri dalla porta, che per me tra l’altro non era nemmeno fallo, francamente è qualcosa che non si può vedere».

The post Marocchino: «Non si può vedere un gol annullato per un presunto fallo a 80 metri» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG