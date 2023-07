Domenico Marocchino ha voluto rilasciare qualche dichiarazioni nei confronti del nuovo esterno dell’Inter Cuadrado

Ai microfoni di CalcioTotale, Domenico Marocchino dell’Inter e dell’acquisto di Cuadrado.

LE PAROLE – «Se ci ha guadagnato non lo so. L’Inter ha preso sicuramente un giocatore di qualità, che può disturbare molto gli avversari ma non so se è ancora in grado di disputare un campionato intero però sicuramente non è un giocatore a fine carriera e può tirare ancora fuori qualcosa dal cilindro. I nerazzurri hanno colto l’opportunità».

L’articolo Marocchino su Cuadrado: «L’Inter ora ha qualità» proviene da Inter News 24.

