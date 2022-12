Marocco, il centrocampista Amrabat scrive ai tifosi dopo il ko nella semifinale Mondiale: il suo messaggio sui social

Amrabat scrive ai tifosi del Marocco. Il messaggio del centrocampista dopo il ko nella semifinale del Mondiale contro la Francia.

IL MESSAGGIO – «Voglio ringraziare tutti i nostri tifosi in tutto il mondo per il fantastico supporto! Abbiamo fatto di tutto per raggiungere la finale per voi. Di gran lunga i migliori sostenitori di questa Coppa del Mondo».

