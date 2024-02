Marocco, la federazione conferma la fiducia a Regragui: il ct ci sarà anche nella prossima edizione di Coppa d’Africa, che si terrà nel 2025

Nonostante l’eliminazione agli ottavi di finale contro il Sudafrica, il Marocco conferma la fiducia a Regragui. Il ct, colpevole per molti tifosi marocchini di aver sbagliato la formazione contro i Bafana Bafana –semifinalisti della Coppa d’Africa -, rimane quindi ben saldo sulla panchina della nazionale nordafricana.

L’obiettivo è proseguire insieme anche nella prossima edizione, quella del 2025, che sarà proprio il paese maghrebino ad ospitare e per il quale i Leoni di Atlante si candidano alla vittoria casalinga. Di seguito il comunicato della federazione marocchina.

«La Federcalcio marocchina rinnova la sua fiducia nel signor Walid Regragui per guidare la squadra nella fase successiva, fornendogli tutti i mezzi di sostegno per raggiungere lo status che merita il nostro calcio in generale e la Nazionale in particolare.

La Reale Federcalcio marocchina ringrazia inoltre i tifosi marocchini fedeli alla nazionale dentro e fuori il Paese per lo spirito patriottico e il grande sacrificio dimostrato, in particolare i tifosi che hanno sopportato le difficoltà della trasferta in Costa d’Avorio, invitandoli a proseguire sostenere e incoraggiare la Nazionale ad accettare la sfida della Coppa d’Africa 2025».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG