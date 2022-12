Le parole di Walid Regragui, CT del Marocco, alla vigilia della semifinale del Mondiale 2022 contro la Francia

Il CT del Marocco, Walid Regragui, ha parlato alla vigilia della semifinale Mondiale contro la Francia.

PAROLE – «Giocheremo come sappiamo. Siamo qui per vincere, non per avere più possesso palla. Domani, però, non credo che la Francia ce lo lascerà. So già che gli europei criticano il nostro gioco, ma noi dobbiamo vincere per l’Africa e per i paesi che si stanno evolvendo. Non c’è un unico stile di gioco: la Francia contro l’Inghilterra ha avuto meno possesso, ma ha vinto. Sono i migliori».

