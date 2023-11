L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha voluto dire la sua nel corso del prepartita del match contro la Juve

Intervenuto nel prepartita di Juve Inter, l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta ha parlato così ai microfoni di Dazn.

NOI PIÙ PRONTI? PARTITA CHE PESA? – «Non pesa assolutamente, sappiamo che dobbiamo affrontare qualsiasi tipo di avversario. Questo è u avversario di tutto rispetto, secondo in classifica. Sarà importante dare continuità in termini di prestazioni. Il risultato conta tantissimo ma siamo in una fase interlocutoria»

SUI COMPLIMENTI DI ALLEGRI – «E’ un po’ un rimbalzino, fa parte della comunicazione. Noi scarichiamo il ruolo da protagonista a loro, noi a loro. Sono le dinamiche del calcio ma non vogliamo nasconderci. Vogliamo essere orgogliosi e ambizioni per cercare di raggiungere un risultato straordinario»

JUVE FAVORITA ANCHE SE STASERA DOVESSE VINCERE L’INTER? – «Sì, anche se poi c’è la solita griglia di tutti gli anni. Il Napoli sta risalendo la china, c’è il Milan sempre agguerrito. La solita griglia delle 6-7 sorelle»

COSA MI RENDE PI ORGOLGIOSO DI QUESTA SQUADRA? – «Sono orgoglioso di continuare la mia esperienza all’Inter in un processo di crescita che vede coinvolte tutte le componenti societarie. Quelle in campo e quelle fuori. La più grande soddisfazione del management è quello di aver visto un gruppo che assume sempre più consapevolezza. Abbiamo al nostro interno validissimi professionisti che rispondo alle richieste del nostro allenatore»

SUL RINNOVO DI LAUTARO – «Il giocatore ha espresso a più riprese di voler continuare la sua esperienza con noi. D’altra parte la società condivide la sua richiesta, quindi stiamo negoziando con molta calma con i suoi agenti. Credo che non ci saranno grandi problemi».

L’articolo Marotta a Dazn: «Avversario di tutto rispetto, sul rinnovo di Lautaro…» proviene da Inter News 24.

