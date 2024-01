Marotta attaccato da Zazzaroni: la replica dell’ad dell’Inter è da applausi. Il dirigente risponde così al direttore del Corriere dello Sport

Hanno fatto discutere le ultime esternazioni di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul conto dell’Inter e di Beppe Marotta.

Il dirigente nerazzurro ha scelto l’eleganza in Lega Calcio per rispondere alle accuse del giornalista: «Non voglio entrare in polemica. Dico solo che dalla mia c’è l’esperienza. Rimandiamo al mittente qualsiasi ipotesi di favoritismi per una società come l’Inter. I meriti sono frutti del lavoro fatto da una squadra che ha alle spalle una società forte».

L’articolo Marotta attaccato da Zazzaroni: la replica dell’ad dell’Inter è da applausi proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG