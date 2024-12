I nerazzurri sono sempre molto attenti a possibili occasioni i di mercato dettate da giocatori che non trovano abbastanza spazio nei loro club. Nel vibrante universo del calcio europeo, un giovane talento si trova all’incrocio di decisioni cruciali che potrebbero definire il corso della sua ancora nascente carriera. Parliamo di Arda Guler, gioiello turco dell’attacco, la cui avventura con il Real Madrid sta rischiando di trasformarsi in un vicolo cieco per via della scarsità di opportunità nella Prima Squadra, guidata da Carlo Ancelotti. Un futuro in bilico Dall’arrivo a Madrid, nell’estate del 2023, le aspettative su Guler erano alle stelle. Prelevato dal Fenerbahce, era visto come uno dei futuri protagonisti del calcio mondiale. Tuttavia, con soltanto 15 apparizioni in tutte le competizioni, il talento diciannovenne sta trovando difficile ritagliarsi un posto sotto la guida di Ancelotti, circondato da una folta presenza di stelle già consolidate. La strategia Mentre l’Inter continua […]

