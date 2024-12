I nerazzurri potrebbero essere interessati ad un giovane che trova poco spazio nella squadra di Guardiola. Nel mondo del calcio, le strategie di mercato sono fondamentali quanto le tattiche in campo. In quest’ottica, l’Inter potrebbe approfittare di una mini rivoluzione che sembra essere all’orizzonte al Manchester City. Pep Guardiola, dopo gli ultimi catastrofici risultati, sarebbe pronto a ricomporre il mosaico della sua squadra. La situazione La stagione in corso ha presentato sfide inaspettate per il Manchester City, culminate in una sconfitta per 4-0 contro il Tottenham, che ha evidenziato criticità nel gioco di squadra che non possono essere ignorate. Questo risultato negativo ha enfatizzato la necessità di un rinnovamento, soprattutto dopo il distacco dal Liverpool in Premier League e le difficoltà incontrate in Champions League, come dimostrato dalla disfatta contro lo Sporting. La perdita di Rodri, elemento chiave nel centrocampo dei Citizens, a causa di un infortunio al ginocchio, ha […]

