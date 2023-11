L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ancora al Corriere della sera nel corso dello Sport Industry Talk

Le parole di Marotta sul momento dell’Inter nel corso dello Sport Industry Talk:

JUVENTUS – «E’ una prestazione che va annoverata in positivo, dà continuità rispetto al recente passato e tutto questo non può che essere di buon auspicio per continuare in modo positivo e lottare per quello che è un traguardo importante. Al di là del risultato è la prestazione che ci dà conforto. La squadra nel momento in cui è andata in svantaggio è riuscita a compattarsi e a riequilibrare il punteggio. Questo denota come il processo di crescita e di maturità continui, sotto la regia di un allenatore giovane come Inzaghi. Quindi tutto ciò è di buon auspicio per il nostro futuro».

LAUTARO – «Sicuramente è tutto merito suo, è ancora in crescita e ha margini di miglioramento notevoli anche se ha già dimostrato dal punto di vista statistico di fare il proprio dovere, in quanto attaccante. Ma non dimentichiamo che è anche il nostro capitano e come tale sta riscuotendo consenso da parte dei compagni in un ruolo per lui nuovo»

RINNOVI – «Non abbiamo delle scadenze precise, come dico spesso si tratta di prolungamenti di contratto in cui esistono due attori, da una parte i giocatori e dall’altra la società, che vogliono entrambi finalizzare in modo positivo questo obiettivo. Quindi direi che se non sarà per la fine del 2023 sarà per l’inizio del 2024. Mio rinnovo? Sono contento nel momento in cui la proprietà mi propone il prolungamento, non posso che esserne fiero e riconoscente. La risposta mia e dei miei colleghi Ausilio e Baccin è stata positiva e di conseguenza siamo contenti di poter lavorare ancora per questi colori e per questa società».

L'articolo Marotta: «Con la Juventus prestazione positiva, diamo continuità. I rinnovi…» proviene da Inter News 24.

