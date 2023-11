Il giornalista Stefano De Grandis ha parlato a Sky Sport tornando sul pareggio dello Stadium tra Juventus e Inter

Il commento di De Grandis a Sky Sport su Juventus-Inter:

«Inter e Juventus come due grandi tennisti che si ritrovano uno di fronte all’altro. La squadra di Allegri voleva superare e fare il break. Si può dire che l’Inter ha tenuto il servizio, ha mantenuto il vantaggio. Anche se la Juventus aveva cominciato molto bene, al contrario dell’Inter. Il risultato alla fine premia di più i nerazzurri anche se Chiesa ha fatto vedere qualità e Vlahovic ha fatto la migliore partita della stagione. Lui è quello che ruba palla, verticalizza immediatamente e corre proprio per fare gol. A questo punto l’Inter secondo me si era anche un pochino spaventata, perché aveva cominciato maluccio. Però ha dimostrato di essere squadra, pareggiando velocemente con un gol bellissimo di Thuram e Lautaro Martinez».

L’articolo De Grandis: «Con la Juventus l’Inter ha dimostrato una cosa» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG