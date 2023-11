La Juventus non molla il desiderio di scudetto: Allegri è il primo a credere nel trionfo

La Juventus è in piena lotta per lo scudetto con l’Inter e non solo.

Come scrive Tuttosport, infatti, i giocatori ci credono e non hanno mai smesso di farlo, mentre a turno tra dirigenza e Allegri fanno da “pompieri”, spegnendo gli entusiasmi un po’ per scaramanzia e un po’ per psicologia. Ma Allegri sarebbe in realtà il primo a crederci

L’articolo Juventus, Allegri non smette di credere allo scudetto: il retroscena proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG