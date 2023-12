L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta mantiene i piedi per terra nonostante la bella vittoria dei suoi di due giorni fa.

Beppe Marotta ha parlato a DAZN del campionato e della partita vinta dall’Inter contro gli azzurri. “Più che del risultato, che è stato importante, ci lusinga la prestazione di grande autorevolezza. La squadra ha dimostrato di aver raggiunto la maturità tale che ci consente di affrontare ogni avversario”.

In cosa consiste la crescita dell’Inter

“Maturità è sinonimo di consapevolezza e di avere un ruolo importante. Rispettare gli avversari ma entrare in campo con la voglia, desiderio e motivazione di ottenere il massimo. Sono le condizioni più importanti nello sport e nel calcio”.

Giuseppe Marotta Piero Ausilio

La squadra mercato

“Coordino e sono responsabile di un’area di professionisti molto bravi. Ausilio, Baccin, Zanetti e tanti altri collaboratori. È una seconda squadra. Da qua attingiamo quella che è la politica del cambiamento: ne esce uno e ne entra un altro. I risultati ci danno ragione”.

Sulla corsa Scudetto

Il dirigente, come spesso gli capita ultimamente, alla domanda su chi sia la favorita per lo Scudetto non si sbilancia particolarmente: “A questo punto siamo in una fase interlocutoria. Ci sono tanti punti e tanti appuntamenti. Dobbiamo essere bravi a gestire la rosa. Inzaghi sta dimostrando di essere bravissimo. Col Napoli abbiamo patito un infortunio ma abbiamo un organico che indipendentemente da chi gioca risponde all’allenatore e al club”.

