La Gazzetta dello Sport ha intervistato Beppe Marotta che ha iniziato parlando del momento attuale dell’Inter. “È stato l’anno del maggiore cambiamento della rosa, sono arrivati 12 giocatori nuovi. Nonostante questo, giudico il nostro avvio molto positivo“.

1 solo punto conquistato contro Sassuolo e Bologna

“Circostanze sfavorevoli. E certo, alla base ci sono stati anche degli errori. Ma non credo che ci sia stato un rilassamento dopo il 5-1 del derby. Piuttosto, dobbiamo allenarci a combattere i cali di tensione e la stanchezza mentale“.

Davide Frattesi

Prossimi impegni

“L’Inter deve essere pronta per affrontarli. Con Ausilio abbiamo allestito una rosa in grado di rispondere a queste sollecitazioni. È la mia Inter più omogenea, ci sentiamo garantiti in tutti i ruoli. Se guardiamo i numeri, anche il reparto d’attacco ha funzionato alla grande: non c’è stata neppure una partita in cui siamo rimasti a secco. Piuttosto, abbiamo incassato gol evitabili. E lo scudetto si vince con la migliore difesa“.

Stesso monte ingaggi del 2018/19 ma livello della rosa diverso

“Ridimensionare costi è uno degli obiettivi, ma la competitività non deve mai abbassarsi. Mi spiego meglio: i calciatori importanti per forza di cose sono accompagnati da ingaggi importanti. Più che la riduzione dei costi, allora, mi interessa che siano valorizzate al massimo le risorse. Se sei in un grande club, un club che vuole vincere, il monte ingaggi non potrà mai scendere sotto una certa cifra“.

Il progetto societario

“L’Inter è oggi un modello di sostenibilità. È inammissibile che una proprietà debba continuamente immettere soldi, la famiglia Zhang lo ha fatto per circa 900 milioni di euro. Noi come management abbiamo un vantaggio, la possibilità di lavorare con tranquillità: questo a Zhang va riconosciuto. Ma non c’è un club che oggi possa fare a meno del player trading. Un giocatore di peso all’anno va venduto, questo il tifoso deve capirlo. E più che di perdere un calciatore, deve preoccuparsi che la propria squadra abbia vita perenne, garantendosi il presente e il futuro“.

