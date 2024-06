Il club nerazzurro oggi ha eletto il ventiduesimo presidente della sua storia: l’amministratore delegato è il successore di Steven Zhang.

Beppe Marotta ha commentato così la sua nomina a presidente dell’Inter: “Un’emozione grande, essere presidente di una squadra e società così importante è qualcosa di emozionante e coinvolgente”.

Le prossime mosse

“Sono un presidente che ama il suo lavoro, credo di conoscerlo bene. Sono in un grande club, ho necessariamente bisogno di tutta la macchina dell’Inter. Donne e uomini che lavorano all’interno, principalmente Ausilio, Baccin, Antonello e Zanetti. Il nostro modello è fatto di un grande patrimonio umano, la base di ogni successo. C’è tanta competenza e tanta motivazione”.

Steven Zhang Javier Zanetti

Punti di riferimento

“Il valore della memoria ha sicuramente grande forza. In mente ho Giacinto Facchetti che come profilo si avvicina a me. Sono finiti i tempi dei presidenti mecenati che tanto hanno dato. Ma veramente tanto. Mi riferisco a Moratti, Fraizzoli, Pellegrini. Oggi il calcio è diverso ma questi grandi dirigenti mi hanno inculcato una grande linea da seguire. Da ultimo non dimentico Zhang che, pur essendo giovane, ha dato tanto. La mia aspirazione è in chi mi ha preceduto, la forza dell’Inter non è il presidente ma tutto il patrimonio umano”.

Le trattative per i rinnovi di Lautaro Martinez, Barella ed Inzaghi

“C’è intesa con la proprietà e proseguiremo su questa linea. Sono ancora ottimista, non ci saranno grandi problemi perché i tre hanno un forte senso di appartenenza, è un vantaggio rispetto a qualsiasi altra negoziazione”.

Sul fututo

“Chiaramente provo questa grande esperienza che non modifica più di tanto la mia vita. Oggi sono un dirigente operativo dell’Inter, la mia è una versione particolare dell’essere presidente. Finché c’è passione, voglia di lavorare vado avanti. 2027 non è dietro l’angolo, intanto cominciamo ad arrivarci”.

