Beppe Marotta, ad dell’Inter, gongola dopo la vittoria dell’Italia contro l’Ucraina per la presenza di diversi nerazzurri

Beppe Marotta, ex ad della Juve, ha così parlato a Sky a margine del Premio Gentleman della vittoria dell’Italia sull’Ucraina di ieri sera.

LE PAROLE – «Grande soddisfazione per aver visto una squadra che ha vinto a San Siro in primis. Poi, che ci fossero quattro interisti, depone come stiamo seguendo un modello diverso, creando uno zoccolo duro di italiani preopedeutico per certi obiettivi».

