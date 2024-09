Il mercato non dorme mai e, dal prossimo giugno, scadranno contratti di giocatori che all’Inter e a Marotta interessano. Vediamo alcuni nomi

Nell’intricato universo del calcio, dove tattiche e strategie non si limitano solo al campo di gioco ma si estendono anche nelle segrete stanze del mercato, l’Inter sembra destinata a continuare la propria corsa all’innovazione e al rafforzamento della rosa, guidata da una dirigenza che ha già dimostrato di saper maneggiare con abilità le dinamiche di mercato. La nuove politiche imposte dalla proprietà Oaktree delineano un futuro in cui giovani talenti e parametri zero diventano le parole chiave per un’Inter che guarda avanti, senza tuttavia tralasciare la qualità e l’esperienza, sempre nel rispetto di un criterio di sostenibilità economica.

Le nuove direttive di mercato

L’approccio al mercato dell’Inter segue una linea ben definita: sfruttare le opportunità dei giocatori a parametro zero, preferibilmente al di sotto dei 30 anni. Questa politica è in linea con le direttive della nuova proprietà, che già nel recente passato ha posto dei limiti all’ingaggio di giocatori considerati “anziani”, come dimostrato dalla decisione di non procedere agli acquisti di Hermoso e Ricardo Rodriguez. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva e allo stesso tempo economica, focalizzandosi su quei talenti che possono garantire un futuro prospero alla società.

Mario Hermoso

Obiettivi e strategie nel mirino

Al centro delle strategie di mercato dell’Inter c’è innanzitutto il rafforzamento del reparto difensivo, con una particolare attenzione rivolta a Jonathan Tah del Bayer Leverkusen, un difensore centrale che risponde alle caratteristiche ricercate dalla dirigenza nonostante l’interesse del Bayern Monaco e un’età che si avvicina al limite massimo prefissato. Non si tratta però dell’unico nome sul taccuino dell’Inter: ci sono diversi profili monitorati, sia in scadenza di contratto che non, tra cui spiccano Olivier Boscagli del PSV Eindhoven, Danilho Doekhi dell’Union Berlin e Oumar Solet del Salisburgo. Questi giocatori rappresentano delle possibili occasioni di mercato che l’Inter intenderebbe sfruttare al meglio.

Riflettori puntati su giovani talenti

Oltre alla ricerca di solidità difensiva, l’Inter dimostra un vivo interesse per giovani promettenti che possano rinforzare la squadra su più fronti. Tra questi, il nome di Devyne Rensch dell’Ajax emerge per la fascia destra, un settore del campo dove il futuro appare ancora incerto. Ma l’attenzione non si limita alla difesa: l’attacco è altrettanto sotto osservazione, in vista di possibili partenze tra cui quella di Arnautovic, e con la consapevolezza che gemme del calibro di Thuram o Lautaro Martinez potrebbero attirare offerte significative.

Un futuro promettente tra conferme e novità

In conclusione, l’Inter si appresta a navigare nel complicato mare del mercato con una rotta ben definita, orientata alla costruzione di una squadra giovane, dinamica e competitiva. Questo percorso, seppur non privo di sfide, rappresenta la testimonianza di una dirigenza capace di adattarsi alle mutevoli condizioni economiche senza perdere di vista l’obiettivo principale: continuare a competere ai massimi livelli non solo nel calcio italiano ma anche su quello internazionale. Le mosse future sul mercato saranno quindi cruciali per definire il volto dell’Inter dei prossimi anni, in un equilibrio costante tra ambizione sportiva e sostenibilità finanziaria.

