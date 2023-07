L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta manda un messaggio neanche troppo velato ai dirigenti del club londinese.

Beppe Marotta ha parlato in maniera schietta di tutte le operazioni di mercato dell’Inter a Sky Sport; in questo estratto si parla dell’attaccante belga. “Lukaku? Nel calcio le operazioni trovano le certezze nell’utilizzo o meno del calciatore”.

Romelu Lukaku

“Il Chelsea deve decidere se lui è progettuale rispetto al loro modello di riferimento. Se non lo fosse le loro strategie cambiano. Non possono immaginare di metterlo sul mercato a quel punto con cifre di un certo tipo. In Arabia si parlava di 50 milioni, un riferimento per dire che la cifra è molto lontana dalla cifra a cui l’avevamo ceduto noi, 110 milioni”.

L’articolo Marotta: “Il Chelsea deve decidere se Lukaku è progettuale, se non lo è non possono chiedere certe cifre” proviene da Notizie Inter.

