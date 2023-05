L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato così nel prepartita della semifinale di Champions contro il Milan

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il prepartita di Inter-Milan.

LE PAROLE –: «Il nostro allenatore è molto bravo, ha studiato benissimo la partita e sono certo che saprà creare gli atteggiamenti giusti. Emozioni? Certamente sì, essere qua in un contento tutto italiano è qualcosa di magico e straordinario, indimenticabile. La squadra è composta da tanti giocatori maturi, alcuni di essi hanno partecipato a queste manifestazioni da protagonisti. Dobbiamo essere rispettosi dell’avversario ma sicuri di noi stessi. Zhang? Per tutti noi è il coronamento di un periodo, da quando lui è alle redini della società. È un sogno, in questo momento dobbiamo avere l’approccio giusto».

