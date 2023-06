Marotta: «Inter già nella storia, ma vogliamo realizzare un sogno». Le parole alla vigilia della finale di Champions League

Marotta a Calciomercato l’Originale ha parlato alla vigilia della finale di Champions League tra Inter e Manchester City. Queste le dichiarazioni dell’ex Juve.

MAROTTA – «C’è la giusta emozione per un appuntamento straordinario. Tutti i giocatori non hanno provato l’emozione di una finale di questo livello. C’è la giusta emozione, ma non li spaventa, l’allenatore è esperto e la società li sorregge. Quando si arriva allo stadio l’emozione si dimentica e faremo la nostra partita. E’ l’appuntamento più importante di stagione calcistica. Per tutti noi come Inter è una novità, manca da 13 anni, è la sesta finale tra Coppa Campioni e Champions, saremo nella storia indipendentemente dal risultato. Siccome vogliamo essere protagonisti, immaginiamo tutti l’epilogo della serata…abbiamo un sogno davanti e speriamo diventi realtà».

