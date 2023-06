Kostic batte Di Maria e Chiesa: il primato stagionale alla Juve dell’esterno serbo. Nessuno meglio di lui tra campionato e coppe

Kostic alla sua prima stagione alla Juve può andare fiero per aver battuto tutti i compagni di squadra in una statistica importante: quella degli assist forniti tra campionato e coppe.

𝗦𝘁𝗮𝘁𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟮/𝟮𝟯 | i giocatori con più assist: 1⃣1⃣ Kostić

7⃣ Di Maria

6⃣ Rabiot

6⃣ Chiesa pic.twitter.com/G5R6J4A3c3 — JuventusFC (@juventusfc) June 9, 2023

L’esterno serbo, come ricordato dal club via Twitter, ha sfornato più passaggi decisivi di tutti (11). Kostic in questa speciale classifica ha battuto Di Maria (7) e la coppia Rabiot-Chiesa (6).

