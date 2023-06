Milinkovic Savic Juve, dalla Spagna: un club è in pole per il serbo. Le novità sul futuro del centrocampista della Lazio

Dalla Spagna arriva una notizia che “gela” la Juve e il sogno di portare Milinkovic Savic a Torino in estate.

Come scrive Elgoldigital.com, infatti, sarebbe l’Atletico Madrid il club in pole position per il centrocampista serbo della Lazio. Gli spagnoli potrebbero anticipare la concorrenza e beffare le italiane (pure il Milan era sulle tracce del Sergente) riuscendo a convincere Lotito.

