L’ad nerazzurro Beppe Marotta ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sull’obiettivo dell’Inter nel conquistare la seconda stella

Dal palco del DLA Piper Sport Forum, l’ad dell’Inter Beppe Marotta ha voluto parlare degli obiettivi stagionali.

«Nelle caratteristiche di un manager moderno servono creatività e coraggio. Io ho avuto la fortuna di vivere l’evoluzione del mondo del calcio, ho potuto assistere alla trasformazione che ha portato un cambiamento: nei tempi passati l’obiettivo era vincere e poi ripianare le perdite, attraverso il modello del mecenatismo che non esiste più. Oggi siamo davanti al concetto di sostenibilità. L’ingresso del FPF e del settlment agreement ha portato difficoltà a livello di gestione. Bisogna raggiungere l’obiettivo, non attraverso continue iniezioni di denaro, ma attraverso le opportunità che il mercato ti offre, tra cui sono compresi i parametri zero. Come il creare uno zoccolo duro di italiani: visto che l’obiettivo è vincere lo scudetto, creare uno zoccolo duro di italiani rende più facile vincere lo scudetto».

QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA

L’articolo Marotta: «Inter, prendiamoci la seconda stella!» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG