Le dichiarazioni dell’ex obiettivo dell’Inter e difensore della Juve Bremer su un piccolo retroscena sempre di marca nerazzurra

Al Telegraph, l’ex obiettivo dell’Inter Bremer ha voluto spiegare un piccolo retroscena di marca nerazzurra.

«Andreas Brehme era un giocatore che piaceva molto a mio padre, lo ha visto giocare Brehme ai Mondiali in Italia e così mi ha chiamato come lui: ho ancora questo pensiero di lui che guardava sempre Brehme giocare con la Germania. In famiglia siamo tre fratelli, tutti con il nome di qualcuno di importante, venerato o ammirato».

L’articolo Bremer Inter, il difensore: «Vi svelo un retroscena» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG