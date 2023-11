Le parole di Claudio Lotito nei confronti dell’Inter soprattutto per quanto concerne la questione legata a San Siro

Dal palco del DLA Piper Sport Forum Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato della questione stadi citando l’Inter. Le parole a TMW.

«Noi abbiamo avuto l’Inter con ricavi attorno agli 11 milioni di solo botteghino in semifinale di Champions. Se uno avesse un indotto adeguato pensate voi cosa potrebbe scaturire da un evento del genere. Non abbiamo questa possibilità invece perché gli stadi non sono in linea, sportivamente e riguardo ai ricavi».

