L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta si complimenta con l’allenatore ed i calciatori nerazzurri alla vigilia della finale di Champions.

Beppe Marotta a Sky Sport ha sottolineato gli enormi meriti di Simone Inzaghi per i grandi traguardi raggiunti in questa stagione. “Il merito principale è dell’allenatore che, nonostante le critiche e le pressioni, che io per primo gli ho riservato, è riuscito a tirar fuori una stagione straordinaria”.

Giuseppe Marotta

“Nel calcio non sempre chi più spende vince. Come diceva Pier Capponi, se loro suonano le loro trombe noi suoneremo le nostre campane. Per quanto riguarda il futuro, ogni considerazione la faremo dopo la partita, considerando oggi che Dzeko è in scadenza e Lukaku non è di nostra proprietà. Sono entrambi dei grandi professionisti e degli ottimi calciatori”.

L’articolo Marotta: “Inzaghi nonostante le critiche ricevute anche da parte mia è riuscito a tirar fuori una stagione straordinaria” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG