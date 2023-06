Roberto Pereyra, centrocampista dell’Udinese, ha parlato del suo futuro ai microfoni di TV12. Ecco le sue dichiarazioni

Roberto Pereyra, centrocampista dell’Udinese, ha parlato del suo futuro ai microfoni di TV12.

PAROLE – «Aver giocato 200 partite con l’Udinese per me è un onore, un orgoglio. Sono molto contento, peccato per il risultato finale di ieri, volevamo chiudere bene il campionato, che per noi comunque è stato positivo. Sono contento e soddisfatto di questo gruppo. Ho ricordi bellissimi qui ed è un orgoglio per me aver portato una squadra di provincia così in alto. Il mister sapeva che poteva contare su di me e sono sempre stato a disposizione per lui e per la squadra. Con lui ho un bel rapporto, fin dal primo giorno. Condividiamo tante idee, sta sempre sul pezzo e vuole sempre vincere. È un valore importante da trasmettere ai ragazzi e da lui ho imparato tanto. L’unione con il mister ed il gruppo ci ha dato la forza per uscire dal periodo negativo. La seconda parte della stagione è stata sfortunata: abbiamo perso giocatori importanti, ma abbiamo sempre avuto la determinazione ed il coraggio necessario per affrontare ogni gara. Futuro? Sto ancora riflettendo. Starò in vacanza qualche giorno con la mia famiglia, mi riposo e poi deciderò».

