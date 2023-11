L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha parlato di mercato prima del match poi vinto ieri.

Beppe Marotta ha rivelato alcuni retroscena di mercato a DAZN; il dirigente ha lasciato spunti interessanti anche sul rinnovo di Lautaro e sull’inseguimento a Zielinski. “Scamacca Abbiamo fatto tanti sondaggi, tra cui Scamacca. Volevamo 4 elementi di qualità perché gli impegni sono tanti. Ci siamo tirati indietro perché non c’erano le condizioni, quando si dice che Scamacca ha rifiutato l’Inter non è vero. Quando ha scelto l’Atalanta, legittimamente, noi non eravamo neanche più nella trattativa”.

Sul capitano

“Lautaro? E’ un ragazzo maturo, un professionista serio. Ha capito che l’Inter lo avrebbe fatto crescere, il fatto di essere capitano è un grande orgoglio. E’ anche capitano dell’Inter, è motivo di vanto e orgoglio. La speranza è che possa rimanere come simbolo. Poi in futuro non si può prevedere nulla ma le condizioni sono quelle di proseguire a lungo la sua avventura con noi e noi siamo contenti di questo. Tempistica Al tempo giusto speriamo di poter annunciare il prolungamento suo e di altri”.

Gianluca Scamacca

Sul polacco del Napoli

“Zielinski? Chiaro che quando si parla di giocatori bravi e in scadenza vengono accostati ai grandi club come l’Inter. Ma al momento non c’è nessun approccio. Ausilio e Baccin stanno scandagliando il mercato, ci sono tanti nominativi. Saranno lui e il Napoli a decidere”.

La squadra mercato

“Che coppia siamo io e Ausilio? Nel calcio moderno si parla di team, noi abbiamo una squadra che ha una visione e linee guida, con esperienza e competenza. Condividiamo un percorso, c’è spazio per lavorare bene insieme e credo che lo stiamo facendo nel migliore dei modi”.

