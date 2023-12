Marotta lancia un messaggio alla Juve su Zielinski: «E’ in scadenza e lo monitoriamo, ma…». Le parole sull’obiettivo di mercato

Marotta a Dazn ha parlato di Zielinski, obiettivo di mercato della Juve, prima dell’inizio della partita tra gli azzurri e l’Inter.

ZIELINSKI– «E’ un giocatore in scadenza, ma il Napoli è molto accorto e può arrivare a un prolungamento. In ottica di monitoraggio noi siamo sempre attivi, ma siamo in netto anticipo sul poter intervenire. Spero possa trovare un accordo col Napoli».

CONTINUA A LEGGERE SU INTERNEWS24

The post Marotta lancia un messaggio alla Juve su Zielinski: «E’ in scadenza e lo monitoriamo, ma…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG