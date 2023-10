L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta si espone sul presente e sul futuro del capitano nerazzurro.

Beppe Marotta al Festival dello Sport ha parlato anche del grande talento di Lautaro Martinez. “Lautaro possibile Pallone d’Oro del futuro? Assolutamente sì. Credo che abbia tutte le credenziali per fare un’ottima carriera, che spesso coincide con le nomination a premi prestigiosi. Glielo auguro di arrivare a tanto. C’è un percorso lungo, ma soprattutto c’è il fatto della sua identificazione con il ruolo che ha oggi nell’Inter, tutto un insieme di valori che depongono favorevolmente per la sua crescita professionale”.

Sul rinnovo

“Il suo futuro? La società è attenta a queste indicazioni che vengono date. Accanto a Lautaro c’è un insieme di altri giocatori che meritano sicuramente una particolare attenzione da parte nostra, e con il direttore sportivo Ausilio stiamo lavorando in questo senso, però con un obiettivo: tenere sempre bene in vista quelli che sono gli obiettivi di adesso. Gli aspetti contrattuali secondo me sono aspetti oggi marginali rispetto all’impegno che noi ci aspettiamo da tutti i giocatori della rosa”.

Il presente dell’Inter

“Se avrei firmato per la posizione attuale in campionato e in Champions League dell’Inter? Siamo contenti perchè, al di là delle statistiche, analizziamo le prestazioni che sono state offerte, e queste non possono che essere positive, anche per quello che può essere per il nostro futuro. Devo dire che dobbiamo assolutamente dare i giusti meriti all’allenatore, che è riuscito ad amalgamare un gruppo nuovo e a creare un modello positivo”.

