Tenterà il tutto per tutto un giocatore del Torino, pronto il recupero in extremis per la gara contro l’Inter

Neanche il tempo di prendere il fiato con le Nazionali che per l’Inter è già tempo di pensare alla prossima gara. Questo sabato infatti, i nerazzurri saranno ospiti del Torino di Ivan Juric, tra le mura dello Stadio Olimpico Grande Torino.

Chi proverà a fare di tutto per non mancare alla sfida è Alessandro Buongiorno. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore sta stringendo i denti per recuperare dopo le noie fisiche degli ultimi giorni. In casa granata cresce l’ottimismo.

L’articolo Inter, guarda il Torino: un granata tenta il recupero in extremis proviene da Inter News 24.

