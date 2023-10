Non ha usato giri di parole Roberto Donadoni, l’ex allenatore ha detto la sua sul campionato del Milan dopo il derby dell’inter

Non ha dubbi Roberto Donadoni. L’ex allenatore è intervenuto a TMW dove ha spiegato come il Milan sia riuscito a recuperare la rotta dopo il derby perso con l’Inter.

IL COMMENTO – «A volte certe sconfitte ti fanno capire determinate cose, è chiaro che prendere cinque gol in un derby non fa mai piacere, soprattutto ai tifosi. Poi però i rossoneri hanno ripreso in mano la situazione e sono riusciti a tornare a esprimere un buon calcio».

