Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell’Inter, ha elogiato Beppe Marotta per i successi conseguiti coi nerazzurri

A TMW, l’ex amministratore delegato dell‘Inter Ernesto Paolillo s’inchina al cospetto di Beppe Marotta, definendolo il miglior manager nel mondo del calcio. Le sue dichiarazioni a -2 dalla Juve, in ottica scudetto:

LE PAROLE- «Marotta (che oggi ha rinnovato con l’Inter fino al 2027, ndr), come sempre. Ripeto quello che dico ogni volta che posso: parliamo del miglior manager del mondo del calcio e in questo caso ha ragione, perché la Juventus è favorita. Anche se per scaramanzia Allegri non lo vuole dire, ha un grosso vantaggio: non gioca per le coppe. E questo non è un vantaggio per la società magari, ma per i giocatori e per l’allenatore sì: giocano meno, hanno più tempo per prepararsi, è un vantaggio incredibile in stagioni dove tutte le competizioni, che francamente sono anche troppe, assorbono molta fatica. Quindi la Juve è avvantaggiata, tanto più che è anche una buona squadra»

L’articolo Marotta, le parole al miele di Paolillo sull’ad nerazzurro proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG