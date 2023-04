L’amministratore delegato dei nerazzurri, Beppe Marotta, ha parlato così nel prepartita del match di campionato tra Inter e Monza

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Inter-Monza, l’ad nerazzurro Beppe Marotta ha parlato della stagione nerazzurra, di Inzaghi e Asllani.

LE PAROLE DI MAROTTA –: «Credo che una squadra come l’Inter deve onorare tutti gli impegni. Una partita apparentemente facile, in realtà molto difficile. Non è facile per il nostro allenatore e per gli altri gestire questi momenti. Le motivazioni hanno un ruolo molto importante. Su Asllani e Bellanova Siamo contenti di aver acquistato Asllani, è un giovane su cui non dobbiamo dare molta pressione. Sicuramente sta trovando lo spazio giusto però è molto giovane. È al primo anno all’Inter dopo aver giocato in una squadra di provincia, direi che ha tutto il tempo davanti per migliorare le sue prestazioni e recitare un ruolo da protagonista. Il merito di Inzaghi contro il Benfica Ha avuto e ha un ruolo importante in questi risultati, forse sorprendenti per il girone di Champions quasi proibitivo, e per gli Ottavi. L’allenatore nel bene e nel male ha sempre grande importanza. È quello che determina le scelte dei giocatori e li carica, organizza la squadra. I meriti sono suoi. Il compito della società è quello di supportare la sua attività, e lo facciamo quotidianamente con la nostra presenza. Poi è chiaro che il ruolo dell’allenatore si espone facilmente alle critiche, ma bisogna vedere la provenienza di esse. Io e Galliani entrambi venuti dalla provincia, io Varese e lui Monza. Ci siamo conosciuti ormai più di quarant’anni fa. Ricordo di aver vinto una partita all’ultimo minuto con un rigore. Da lui ho imparato molto. Ausilio a Barcellona L’attività di Piero è quella di avere contatti e girare, rientra nelle attività normali di un direttore sportivo. È giusto che faccia confronti, nulla di straordinario».

L’articolo Marotta: «L’Inter deve onorare tutti gli impegni. Su Asllani e Inzaghi dico…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG