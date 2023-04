Sul sito ufficiale del Frosinone compare una pesante critica rivolta all’arbitro che ha diretto il match del campionato Primavera 1 contro l’Inter

Sul sito ufficiale del Frosinone, l’articolo riguardante la sfida in campionato Primavera 1 contro l’Inter a firma dell’ufficio stampa è al veleno per la direzione arbitrale. In particolare i ciciociari recriminerebbero per il mancato rosso a Kassama e per il rigore non concessogli su fallo subito da Voncina.

La squadra di Chivu si è imposta per 1 a 2 grazie alle reti di Curatolo e Martini, ma i padroni di casa non sono per nulla soddisfatti dell’arbitraggio. Sul loro sito titolano: «SERVONO GLI AIUTINI ALL’INTER PER BATTERE IL FROSINONE».

L’articolo Frosinone-Inter Primavera: pesante critica all’arbitraggio sul sito ufficiale dei ciociari proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG