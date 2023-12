Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, è tornato a ricordare un episodio legato al suo lavoro alla Juve

Giuseppe Marotta, in occasione dell’evento Leadership e Comunicazione nel mondo dello Sport, ha svelato un retroscena sul suo passato alla Juve.

LE PAROLE – «Quando ero alla Juventus ho conosciuto uno come Sergio Marchionne, un numero uno nel suo mondo. Lui diceva che il cambiamento va fatto ieri, se no gli altri si impossessano del tuo spazio. È capitato anche a me, la prima cosa che faccio quando entro in un club è fare una fotografia. Capita spesso che non ci sia cultura della vittoria, ma anzi c’è una cultura sedentaria frutto di risultati negativi. È lì che devi cambiare in modo veloce, per creare stimoli nuovi. Poi è normale che come responsabilità hai quella di testare lo stato motivazionale di chi hai davanti».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA DI MAROTTA

The post Marotta lo ricorda: «L’ho imparato alla Juve e lo faccio ancora oggi» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG