Mercato Juve, rivelazione sul possibile colpo a centrocampo in vista di gennaio: ecco i due nomi che segue Giuntoli

Negli studi di Sky Sport, Luca Marchetti ha così fatto il punto sul mercato Juve in vista di gennaio.

L’ANALISI – «La Juventus ha la necessità di andare a prendere un centrocampista. Vuole un giocatore che le permetta di essere più pericolosa e di avere l’ultimo passaggio, oltre al tiro da fuori. Ecco perché i nomi di De Paul e Samardzic possono essere presi maggiormente in considerazione rispetto ad altri. Non solo giocatori per il futuro, ma anche pronti subito».

