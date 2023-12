Marotta: «Lo stop al Decreto Crescita un danno irrimediabile». Le sue dichiarazioni dopo la decisione di ieri

Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare lo stop al Decreto Crescita. Le parole dell’attuale dirigente dell’Inter su un tema riguardante da vicino anche il Milan.

MAROTTA – «L’agevolazione fiscale rappresentava uno strumento per facilitare l’ingresso in Italia di giocatori di chiaro interesse, adesso è un handicap, e il danno prodotto sarà irrimediabile, anche per l’indotto che il calcio riesce a produrre. Il fatto di abolire questa agevolazione fiscale del Decreto Crescita rappresenta un autogol per il calcio e per l’economia del Paese».

The post Marotta: «Lo stop al Decreto Crescita un danno irrimediabile» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG