Marotta-Lotito, scoppia la lite! Chieste le dimissioni dell’ad dell’Inter: cos’è successo. È caos tra FIGC e Lega Serie A

Nervi tesi tra Beppe Marotta e Claudio Lotito ed equilibri della politica del calcio italiano sul punto di saltare. Spunta il retroscena che riguarda l’AD dell’Inter ed il presidente della Lazio, dopo l’ultima assemblea di Lega. A rivelarlo è il Corriere della Sera.

Figc contro Lega di Serie A, a sua volta spaccata in correnti. La prima pensa a nuove riforme, motivo per il quale ha convocato per l’11 marzo un’assemblea per la modifica dello statuto. La seconda volendo contare di più nella gestione del pallone, accarezza l’idea di adottare il modello «Premier League». Poi ci sono le grandi, Inter, Milan e Juve, che hanno chiesto alla Figc di ridurre da 20 a 18 il numero di squadre in Serie A, scatenando l’ira degli altri club. Tensioni alle stelle. Stando al quotidiano, nella serata di venerdì, c’è stata una lite fra Claudio Lotito e l’avvocato dell’Inter, Angelo Capellini. Ai presidenti di alcuni club non è più gradita la figura di Marotta, il quale oltre ad essere l’amministratore delegato dell’Inter rappresenta tutte le società all’interno del consiglio federale. Per questo motivo domani gli verrà richiesto, in un’assemblea che si preannuncia infuocata, di rassegnare le dimissioni dalla carica.

L’articolo Marotta-Lotito, scoppia la lite! Chieste le dimissioni dell’ad dell’Inter: cos’è successo proviene da Inter News 24.

