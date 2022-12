Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato alla cena natalizia della squadra di vari temi, tra cui quello di Lukaku

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato alla cena natalizia della squadra ai microfoni di Sky Sport.

MONDIALE – «Siamo molto felici per Lautaro e Correa. La vittoria del Mondiale rappresenta l’aspetto più importante nella carriera di un giocatore. Siamo fiduciosi che il Toro possa ricevere una carica grande per dimostrare a San Siro, e non solo, tutte le sue qualità».

LUKAKU – «Ama l’Inter, l’abbiamo capito trascorrendo con lui giorni interi. E’ alle prese con questo fastidio muscolare, credo si sia ristabilito in pieno. Deve ritrovare la giusta condizione, ma ha grandi motivazioni e ci aspettiamo cose importanti da lui».

