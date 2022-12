Questo l’annuncio ufficiale del rinnovo di Iling Junior, ecco il comunicato ufficiale della Juventus fino al 2025.

Samuel Iling-Junior rinnova e va dritto in prima squadra, parole del sito ufficiale dello Juventus, ecco il comunicato sul sito web bianconero: “Samuel Iling-Junior entra ufficialmente nella rosa della Prima Squadra e mette la firma sul suo futuro alla Juventus. È ufficiale il rinnovo del contratto fino al 2025.Classe 2003, Samuel è approdato in bianconero nel settembre 2020 dopo l’esperienza nel settore giovanile del Chelsea e da lì è partito il suo percorso nella Juventus, con una crescita continua e tangibile che l’ha portato all’esordio in prima squadra, dove gli sono bastati pochissimi minuti per mettere in mostra le sue qualità.“

Conclude così il breve estratto: “Andando con ordine, sono due le stagioni giocate con l’Under 19. 28 presenze e 4 gol nella prima, 38 e 10 reti nella seconda, quella dell’esplosione definitiva. Gol, assist e una duttilità non comune gli sono valsi il salto in Next Gen con un ruolo di protagonista e anche al primo impatto tra i professionisti Sam non ha battuto ciglio, confermando quanto già visto con l’Under 19.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG